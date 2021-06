Por Covid suman más de 10 mil decesos; exhortan a jóvenes a acatar medidas

Los decesos suman 10 mil 091 (+ 2 nuevos), al tiempo que se contabilizan 74 mil 266 resultados negativos y 10 mil 755 sospechosos acumulados.

Hoy concluye la Semana Estatal Preventiva No hagas olas, evita la tercera; el exhorto, especialmente a los jóvenes, es a acatar estrictamente las medidas preventivas y el color de semáforo en su municipio, pues la finalidad es llegar a las vacaciones de verano en verde.

No bajemos la guardia, debemos mantener la sana distancia, usar correctamente el cubrebocas, lavarnos frecuentemente manos y cara, no saludar de mano, beso ni abrazo y no asistir a fiestas o reuniones grupales.

Por otra parte, los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) invitan nuevamente a la población de entre 18 y 65 años a participar en la campaña "Soy Donador Altruista"; si portaron el virus SARS-CoV-2 o ya recibieron la vacuna también pueden donar.

De esta manera benefician a quienes están en condición vulnerable o familias sin acceso a contactos cerca de los hospitales; una donación salva hasta tres vidas. Quienes estén interesados en colaborar pueden agendar cita a los teléfonos (229) 527 5706 y (229) 688 4074, con horarios a las 07:00, 10:00 y 13:00.

Consulta las convocatorias y el Semáforo Epidemiológico en http://coronavirus.veracruz.gob.mx. Si presentas algún síntoma de COVID-19 comunícate al 800 012 3456, ante dificultad respiratoria acude a Urgencias del hospital más cercano o llama al 911.

