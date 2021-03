Por COVID-19 han cerrado más de un millón de empresas: Canacintra

Debido a la falta de apoyos durante la pandemia del COVID-19 un total de un millón 10 mil micro y pequeñas empresas, además de comercios, cerraron sus puertas definitivamente, perdiéndose con ello un millón 400 mil empleos, de los cuales 800 mil no se han recuperado aún, informó la vicepresidenta de la Región Golfo de Canacintra, Claudia de la Huerta Manjarrez.

"Sin ser catastrófica y mucho menos pesimista para nosotros esta pandemia no nos ha caído como anillo al dedo, más bien ha significado un verdadero reto para no sucumbir ante la inactividad y decrecimiento económico, consecuencia del aislamiento al que nos hemos tenido que adaptar y de la indiferencia e insensibilidad del Gobierno Federal al no haber accedido a brindar apoyos básicos, que de haberlos otorgado no hubieran cerrado un millón 20 mil empresas a nivel nacional, donde se perdieron un millón 400 mil empleos y de los cuales hasta ahora 800 mil no se han recuperado".

Aseguró que tan solo en el estado de Veracruz se perdieron un total de 55 mil empleos formales, debido a que cayó en 8.4 por ciento el Producto Interno Bruto en 2020, incluso aseguró que esta crisis no se había visto desde 1934.

"Para el presente 2021 el escenario no es muy halagador pues las políticas gubernamentales no pintan de manera diferente y la inversión pública para construcción de infraestructura ronda en el 25 por ciento del PIB, y que conforme a las recomendaciones del Banco Mundial esta resulta ser insuficiente para un verdadero desarrollo en cuanto a la inversión privada en los proyectos de infraestructura nacional, que si bien es importante también resulta insuficiente para alcanzar un crecimiento económico que recupere el descalabro sufrido por la pandemia".

De la Huerta Manjarrez aseguró que la inversión extranjera también se ha visto disminuida por la incertidumbre de las políticas públicas, aunado a las reformas en materia de energía eléctrica; "el estudio demográfico de los negocios del 2020 elaborado por el INEGI rindió información del panorama nacional de los establecimientos que realizan actividades manufactureras, comerciales y prestadores de servicios privados no financieros que sobrevivieron, nacieron y murieron a 17 meses de concluidos los censos económicos 2019, de los que 4.9 millones de establecimientos se perdieron un millón 10 mil 857, que representan el 20.81 por ciento, cerraron sus puertas definitivamente".

Aseguró que por todo lo anterior hoy resulta primordial unir esfuerzos de los organismos para que dentro de las actividades propias de los asociado, puedan seguir activos, evitando más cierre de negocios, incentivando la economía y buscando la colaboración gubernamental para que de manera coordinada enfrenten los presentes retos, y conforme la pandemia disminuya, se reintegren al esfuerzo cotidiano a fin de recuperar el nivel y bienestar que se tenía.

Afirmó que el sistema de vacunación, que ha iniciado de manera desordenada, debe rendir resultados positivos a la población en general para que paulatinamente se reincorpore a la nueva normalidad: "por eso me congratulo de la presencia de los representantes de los diferentes organismos para que coordinados sigamos enfrentando la crisis y salgamos airosos con la fortaleza que nos da la unión".