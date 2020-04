Por contingencia, retardo en pago de pensiones alimenticias

La contingencia que se vive por el COVID-19 ha provocado que se tengan algunos atrasos en el pago de pensiones alimenticias , pero la falta de trabajo no es pretexto para no aportar para los hijos, indicó la licenciada en derecho Luz María Reyes Huerta .

Reyes Huerta explicó que el quedarse encerrados en casa repercute en muchos aspectos, tanto en el psicológico como en la carga de trabajo y el económico, por que si los hombres han sido despedidos de sus fuentes de trabajo no dan ningún recurso en el caso de las pensiones alimenticias .

Recordó que en los juzgados hay guardias para recibir todo tipo de trámites que se refieren a pensiones alimenticias , pero los depósitos no se están depositando en los juzgados y esto complica mucho más la situación.

Comentó que tiene una cliente cuyo esposo va muy atrasado con el depósito de las pensiones y con la contingencia no ha podido ella cobrar.

Indicó que los alimentos son de inaplazable cumplimiento, por lo que aunque no haya trabajo, el hombre ve como le hace y come, y no puede dejar a sus hijos sin comer.