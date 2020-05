Por contingencia, cierran centro de Orizaba

Autoridades de Salud Protección Civil y Policía Municipal de Orizaba, cerraron totalmente la circulación vehicular, por lo que el ingresó al centro histórico de la Pluviosilla se hace a través de una sanitización y utilizando cubrebocas, debido al considerarse una zona de alto contagio.

Desde temprana hora las autoridades implementan un riguroso filtro sanitario, mismo que se encuentra sobre toda la periferia de la Oriente 6 hasta la Oriente 9 con Sur 2 y 3 de la Colonia Centro, y para ingresar a la zona comercial los ciudadanos deben de portar obligatoriamente el cubrebocas.

Así mismo, el personal de Salud se encuentra realizando una encuesta a los habitantes previo a su ingreso: "Es necesario que tenga que ingresar a la Zona de Alto Contagio; el uso del cubrebocas es obligatorio y no se lo puede quitar, debe portar guantes".

Así como: "En estos días ha tenido fiebre de 38 grados o más; tos seca; dolor de cabeza; dificultad para respirar; escurrimiento nasal; dolor muscular; dolor de garganta; dolor articular; dolor torácico; conjuntivitis y si nada de eso ha tenido últimamente en estos días puede pasar", y una vez que concluye la evaluación se les permite el ingreso.

El coordinador de Protección Civil Municipal Antonio Vázquez Sánchez, dio a conocer que debido a estás acciones mucha gente se molesta, aunque la demás lo toma y lo acepta.

"La indicación y la preocupación del alcalde es mitigar el riesgo de este problema que tenemos de pandemia. Invitamos a la gente a que acáte las indicaciones y que traiga su cubrebocas", señaló.

Vázquez Sánchez exhorto a la ciudadanía en general a que si no tienen nada que hacer en la ciudad, los invita a que se retiren a su casa, y mucho menos expongan a los adultos mayores y niños a un contagio.,"Mucha gente no lo cree, piensa que esto es un juego y no es un juego, mucha gente nos critica pero nosotros aquí estamos firmes para estar apoyando a la gente con gusto lo vamos a hacer".

El funcionario señaló que la Coordinación Municipal de PC se encuentra trabajando con 25 elementos y los servicios de emergencia están cubiertos ya que no se pueden descuidar.

Incluso una ambulancia de rescate, ha sido reconvertida a "ambulancia Covid-19" con el objetivo de que si algún ciudadano presenta algún síntoma de Coronavirus, pueda ser trasladado sin ningún riesgo.

Cabe señalar que las filas de los bancos que se encuentran asentados en el primer cuadro de la ciudad, alcanzaron entre dos y tres cuadras, aunque en esta ocasión los ciudadanos guardaron su sana distancia, luego de que ya fueron señalizadas por las autoridades.

A pesar de que este operativo permanecerá durante este 8, 9 y 10 de Mayo del presente, como una medida preventiva, las autoridades ya analizan extenderlo hasta finales del presente.