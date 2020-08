Por bloqueos, paran producción en 300 pozos petroleros en norte de Veracruz

Un promedio de 300 pozos petroleros están "parados" en producción debido a los bloqueos que mantienen los obreros de la compañía Zago que exigen el pago de sus salarios que les deben desde hace casi tres meses.

Por segundo día consecutivo, los trabajadores bloquearon tres accesos de las oficinas administrativas de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) como medida de presión para que pague los adeudos que mantiene con Zago, anteriormente denominada Transportes Especializados de Toluca (Tetsa).

Además de impedir el paso de vehículos de Pemex y del personal administrativo, los inconformes suspendieron sus actividades de recuperación de aceite de petróleo crudo en al menos 300 yacimientos productivos, ubicados en varios municipios de la zona norte de Veracruz y parte del estado de Puebla.

Uno de los obreros que participó en los bloqueos declaró que con las movilizaciones, Zago suspendió temporalmente los servicios en los campos petroleros ubicados en las comunidades de Papantla, Álamo Temapache, Coatzintla, Tihuatlán y Poza Rica.

La compañía petrolera debe cinco quincenas a más de 500 obreros, entre los conductores de las pipas y el personal administrativo, razón por la que mantienen cerrado los accesos de las oficinas de Pemex ubicadas en el interior del campo, donde actualmente se encuentra la subdirección de producción de pozos.

Los manifestantes advirtieron que no cesarán a los bloqueos hasta que las autoridades de Petróleos Mexicanos resuelvan y liquiden los adeudos que tienen con la compañía Zago. "Nosotros solo queremos nuestro dinero porque ya nos lo hemos ganado trabajando, y entonces no es justo que no nos paguen. Queremos que Pemex nos diga si realmente nos debe o ya le pagó a la empresa que nos debe", refirió otro de los trabajadores.