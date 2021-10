Por asesinato de Jacinto Romero, 'habrá detenidos muy pronto', asegura Eric Cisneros

"Va avanzando muy bien, vamos a tener detenidos muy pronto de ese asunto, y lo vamos a resolver como hemos resuelto pues todos los casos que han implicado lamentablemente a un comunicador", sostuvo.

El funcionario estatal expresó que no se permitirá que en ningún caso se atente contra los comunicadores, por el contrario, se garantizará el estado de derecho por sobre todas las cosas.

Expresó que se puede no estar de acuerdo en lo que dice alguien, pero no se prohibirá el decirlo, por lo que se puede tener la certeza de que en Veracruz habrá políticos presos, pero no presos políticos.

Respecto a sus recientes declaraciones de que algunas policías cuidan más a los funcionarios que la propia población, mencionó que el martes se refirió a un caso en específico pero la población los conoce.

Pidió dar vuelta a esa página y escribir otra, pues ya se está hablando con los nuevos alcaldes para que en su momento puedan trabajar para que regrese la tranquilidad a Veracruz.

Indicó que no es que no tenga caso trabajar con los actuales alcaldes, pero debido a que ya casi termina su periodo, por lo que se ha comenzado a dialogar con los ediles electos de un nuevo proyecto de seguridad en donde estén todos integrados.

Recordó que la seguridad y el estado de derecho corresponden a todos, desde los municipios, pasando por el estado, y hasta la Federación.

Sobre los municipios donde la seguridad está a cargo de fuerzas estatales o federales, mencionó que ésta se mantendrá, pero se incentivará a que los ayuntamientos tengan su policía municipal.