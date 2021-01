Por ´agandalle´, salida del PT Veracruz de alianza electoral

Dirigentes del Partido del Trabajo (PT) en los distritos XX y XXI locales y XV de Orizaba y el estado lamentaron que Morena y el PVEM les falten al respeto "al repartirse el pastel entre ellos de una forma gandalla".

Eduardo Galindo García, coordinador distrital del PT en Mendoza y miembro de la Dirección Estatal del partido, señaló que si bien la alianza con dichos institutos políticos sigue a nivel nacional, a nivel estatal ven con molestia que éstos han hecho a un lado al partido.

Destacó que Morena se quedó con ochos distritos electorales en el estado, cuatro el PVEM y ninguno para el PT.

"Nosotros en las locales y en las elecciones municipales decidimos irnos solos, ya que esos partidos no se fijaron en nosotros en el estado, a pesar de que en el 2012 se les prestó el registro a Morena porque era solo un movimiento", apuntó.

El representante del distrito de Mendoza indicó que si bien en la candidatura a la diputación federal van en alianza y a Morena le toca poner candidato, les hacen un llamado para que sean minuciosos e inteligentes en elegir a su abanderado.

Comentó que saben que la actual diputada federal Dulce María Corina Villegas Guarneros tiene la intención de reelegirse, lo que no ven con buenos ojos pues la gente no está lista para una reelección, además que su trabajo legislativo "no le favorece".

Destacó que lo que saben es que la diputada solo presentó una iniciativa y ni siquiera fue aprobada, además de que no se le ha visto ni a ella ni a su trabajo y con la gente que han hablado dice lo mismo.

Galindo García indicó que la actual legisladora salió como candidata por el PT, pero en cuanto ganó se pasó a Morena y nunca supieron más de ella.

Ante ello indicaron que ahora dan su respaldo para que obtenga la candidatura a ese escaño a quien es su suplente, Nury Aguilar, con quien sí han tenido trato y la consideran una buena opción.

Por su parte Arturo González Mendoza, coordinador del Distrito XX e integrante del Comité Estatal, recordó que en esta ocasión en la boleta ya no estará Andrés Manuel López Obrador, por lo que se tiene que poner a candidatos con el mejor perfil y eso tampoco favorece a la actual diputada.

"Vimos una acción gandalla al no tomarnos en cuenta. A nivel nacional sí llevamos algunas candidaturas encabezando el PT pero en Veracruz no nos voltearon a ver y eso resultó en que decidimos irnos solos en las locales y municipales", remarcó.

Los representantes distritales del PT dijeron desconocer "por qué Morena no tomó buenas decisiones", pues por ejemplo el distrito de Zongolica es importante pero ahí no van en coalición a la diputación federal, por lo que se les hace el llamado a escoger a sus candidatos de manera inteligente.

Lamentaron que hoy en ese partido se vea mucha soberbia y falta de oficio político.