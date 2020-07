Policías de Veracruz golpean y amenazan a estudiante de la UV en Coatzintla

Elementos de la Policía Estatal habrían golpeado y amenazado a un estudiante de la Universidad Veracruzana (UV) mientras caminaba sobre la carreta que conduce hacia el fraccionamiento Geovillas del Real del municipio de Coatzintla.

Se trata del joven Juan Alfonso Cristóbal San Juan, de 19 años de edad, quien denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) que fue detenido ilegalmente y uno de los uniformados lo golpeó para someterlo y proceder con la revisión corporal y sus pertenencias, pero en ningún momento le mostraron alguna orden en su contra.

Él es estudiante de la carrera de ingeniería eléctrica de la UV. Aproximadamente a las 9:00 de la mañana de este viernes, mientras regresaba de un rancho de la comunidad Tres Flechas, de Coatzintla, rumbo a su domicilio, fue alcanzado a la altura de Casas Geo por los policías que se trasladaban en la patrulla marcada con los números SP-3283 y placas de circulación 07-391.

Presuntamente con prepotencia y groserías, uno de los oficiales descendió del vehículo para retenerlo y obligarlo a que permitiera la revisión corporal y la de su mochila que cargaba en la espalda. El muchacho se disponía a esperar el autobús en la parada para llegar a su casa, ubicada en la colonia Revolución de Poza Rica.

"Cuando me detuvieron uno de los policías me arrebató la mochila diciendo que podría tener algo escondido, mientras el otro revisaba mi mochila y aventaba mis cosas, bruscamente me golpeó por la espalda, me jaló de la camisa y me azotó contra el cofre de la camioneta", narró el estudiante universitario al salir de declarar ante la FGE.

Acto seguido - dijo - "el policía me encaró diciendo que no me pusiera cabrón. Que no me pusiera pendejo. Que si yo tenía muchos huevos o él. Me safé como pude para sacar mi cartera y mostrarles mi credencial que soy estudiante de la Universidad Veracruzana, pero no les importó. Todavía me tiraron mis cosas que tenía en mi cartera, mi quitó mi celular y también lo aventó".

Antes de que se retiraran del sitio, los uniformados lo amenazaron con golpearlo nuevamente si los denunciaba en la Fiscalía. "Si tú llegas a demandar, te vamos a encontrar y te vamos a madrear, todavía me amenazaron", expuso.

Por estos hechos, el estudiante de la UV acudió a la Unidad Integral de Procuración de Justicia (UIPJ) de la FGE de Poza Rica para formalizar una denuncia en contra de estos dos policías estatales ante la detención injustificada, el golpe y las amenazas que recibió.

Juan Alfonso Cristóbal San Juan aseguró que es la tercera vez en ser detenido, sin justificación alguna, por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Las dos anteriores ocurrieron en la colonia Revolución mientras él se dirigía a sus clases vespertinos en la Universidad Veracruzana.