Policías de Orizaba, a favor de un grupo político, acusan

Aunque los elementos de la Policía Municipal no están ejerciendo labores de prevención del delito en Orizaba, siguen abonando a actividades en pro del ayuntamiento, como la repartición de cuadernillos en favor de Igor Rojí en el municipio y en municipios que corresponden al distrito electoral en donde aspira ser diputado federal, señaló Canek Arenzano Altaif, integrante del Colectivo por el Desarrollo de Orizaba.

Indicó que a la Policía Municipal se le ha utilizado para operar a favor del grupo en el poder "y lo sabe todo el mundo porque lo ha visto o denunciado".

Recordó que incluso el actual director de Gobernación, Erick Morales, durante el pasado proceso electoral se enfrentó a golpes en la colonia Barrio Nuevo con los integrantes de otro partido político y hoy tiene a cargo a la policía.

Consideró que para el día de la elección se tendría que ver en dónde están los elementos de la policía si es que se quiere que no se preste a malas interpretaciones.

Por otra parte, el integrante del Colectivo por el Desarrollo de Orizaba señaló que si bien la actuación de los policías municipales hoy está en tela de juicio el ayuntamiento es el principal responsable, pues los elementos únicamente obedecen órdenes.

Mencionó que actualmente este personal está acudiendo a algunas sedes en otros estados para presentar sus exámenes de control y confianza como lo requirió el Gobierno del Estado, y si los aprueba, adelante, pero si no, "el propio ayuntamiento será el causante de que si no hay esa confiabilidad se tenga que despedir y no se vale".

Cabe recordar que durante la pasada sesión de Cabildo en Orizaba se cuestionó al alcalde suplente, José Luis Spíndola Soler, sobre el por qué los elementos de la policía están actualmente repartiendo el cuadernillo del reciente informe de labores del alcalde con licencia, a lo que respondió que es personal del ayuntamiento y se les sigue pagando, por lo que es mejor que hagan eso a tenerlos ociosos.