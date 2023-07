Poder Judicial sin sentenciar a implicados por desaparición de personas en Córdoba

A pesar de que la Fiscalía General del Estado, integró de manera adecuada y correcta una carpeta de investigación en contra de 9 implicados, de los cuales 4 están detenidos, por el delito de desaparición forzada de particulares no ha emitido una sentencia desde hace más de 2 años.

Nalleli Guarneros, relató que sus hermanos originarios del estado de Puebla fueron víctimas el 16 de julio del 2019 en el municipio de Córdoba, estado de Veracruz, cuando fueron citados para que entregaran un monto de dinero a delincuentes tras recibir una llamada de que sus empleados habían sido secuestrados

A cuatro años de la desaparición de Sergio con edad 37 años y Liliana de 41, la familia consideró que es urgente que el Juez de Control que lleve el caso, resuelva el fallo condenatorio, pues la Fiscalía ha aportado los datos de prueba, o si hicieran falta más, sean requeridos.

Debido a que el Juez de Control del Poder Judicial del Estado continúa sin dar una sentencia condenatoria en contra de los cuatro hombres detenidos por el presunto delito de desaparición en contra de los hermanos Liliana y Sergio Rueda Daniel, los imputados pueden quedar en libertad, advirtió la familia de las víctimas.

De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado, por el delito de desaparición a particulares en contra de los comerciantes originarios de Puebla; el Poder Judicial de Veracruz giro 9 órdenes de aprehensión, de las cuales hay cuatro detenidos y cinco hombres prófugos desde el 2019.

La familia de Sergio y Liliana exigieron a la FGE que investigue y de con el paradero de los cinco involucrados en la desaparición registrada en la cabecera municipal de Córdoba.

Nalleli Guarneros, esposa de Sergio Rueda informó que en febrero del 2021 fueron detenidos Guillermo N en el estado de Querétaro, Alberto N en Puebla, Juan Alberto en Orizaba, y Erick que estaba internado en el penal de Amatlán por el delito de robo.

"Los cuatro imputados eran trabajadores del negocio de mi esposo, y los otros cinco que están prófugos también laboraban con él. Por eso decimos que si la FGE tenía toda la información porque no los detuvieron rápido. Actuaron porque cada mes estaba presente en la Fiscalía; pasaban días y días, todo el día estaba en la Fiscalía, no me moví, ahí me quedaba hasta que me atendían", dijo.

Recordó que en febrero del 2021 el juez realizó la imputación y ordenó 10 meses de investigación complementaria para que la FGE hiciera su labor, la cual se venció; en diciembre del año 2022 la autoridad judicial citó a audiencia para informar a los detenidos que se quedarán en prisión hasta que concluya el proceso penal.