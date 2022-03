Poca afluencia en la jornada de vacunación en Ixhuatlán del Sureste

En el salón Luis Donaldo Colosio a las 8 de la mañana, se inició la jornada de vacunación en donde no solo se atendieron ciudadanos de ese municipio, si no también rezagados de lugares aledaños, así a jóvenes de 15 a 18 años, mujeres embarazadas con más de 9 semanas de gestación.

"Somos una pequeña familia que hasta el momento no se ha contagiado del virus, pero por una ligera infección no recibimos la dosis en nuestro municipio, por ello hoy junto a mi esposo recibiremos el refuerzo, mientras que nuestro adolescente hijo 15 recibirá su primera dosis, sabemos que esta vacuna no nos protege del virus al cien por ciento, por ello no vamos a bajar la guardia al desinfectar las cosas que tocamos y usar el cubre bocas", explicó Gilberto Hernández, provenientes del municipio de Minatitlán.

Pese a que durante las primeras horas el número de personas que asistieron a inmunizarse fue mayor, pasando el medio día la afluencia fue menor agilizando la atención por parte del personal médico.

El miércoles se atenderá a la población con apellido de la N a la Z, en horarios de ocho de la mañana a cinco de la tarde , por lo que se recomienda llevar su expediente de vacunación de la dosis que anteriormente recibieron y la que recibirán.

VACUNARAN EN NANCHITAL VIERNES Y SÁBADOS A POBLACIÓN DE 30 A 39

Se prevé que 4 de la marzo, se tiene contemplado estar aplicando el plan de vacunación en la ciudad de Nanchital, en las instalaciones de la Casa de Cultura, a la población antes mencionada, rezagados, y jóvenes de 15 a 18 años, así también a quienes cumplirán durante el 2022, quince años.

Poca asistencia en el módulo de vacunación en el municipio de Ixhuatlán del Sureste.

Habitantes de Nanchital y Minatitlán acudieron al módulo para recibir el refuerzo.

