pobladores_de_zongolica,_abandonados_en_materia_de_salud

Y es que señalaron que las carencias no son solo en las clínicas de Salud, sino también en el hospital del IMSS de la cabecera, en el cual no se cuenta con lo más necesario, ni en personal ni en infraestructura ni en equipo.

Sobre este tema, algunos trabajadores indicaron que hace cinco años salió de ahí el doctor Silvino Martínez Barbosa, pero por problemas con la plaza es la fecha en la que no se cuenta con director, pero tampoco hay jefe de enseñanza, ya que la plaza también está demandada.

"No hay jefe de mantenimiento, se jubiló y no la han liberado. Al doctor Silvino lo corrieron, por lo que interpuso demanda por despido injustificado, por eso no se puede ocupar, tampoco la de jefe de enseñanza por lo mismo", expusieron.

En el hospital, aseguraron, hay fugas en las instalaciones de oxígeno, faltan insumos, medicamentos, personal, equipos médicos, las instalaciones están muy deterioradas, por lo tanto hay goteras, fugas, con esas carencias, los trabajadores están atados de pies y manos, no pueden ofrecer atención de calidad, pero además por lo mismo se exponen legalmente a no contar con lo necesario.

Agregaron que en época de estiaje sufren porque no hay agua ni para lavarse las manos, lo cual es una medida indispensable para la prevención de infecciones en el hospital y los baños no se pueden usar, por lo que personal y pacientes salen a buscar sanitarios.

Comentaron que en algunas ocasiones los alcaldes han colaborado con ellos enviando pipas, pero la cisterna está fracturada, por lo tanto, la poca agua que traen con las pipas, se filtra.

"Los insumos en este año se redujeron, pues el presupuesto bajó a 27 mil pesos al mes, entonces si un balón de Bacri cuesta 4 mil pesos, qué se puede comprar con 23 mil pesos si se usa un mundo de bolsas, guantes, jeringas, eso es grave, porque hay cosas que se necesitan para atender a la gente y no se tienen; por ejemplo, no hay aditamentos para las bombas de infusión, solo se tiene un ventilador, no hay oxímetros, dan ganas de llorar", expusieron.

Como personal, indicaron, lo que hacen es trabajar con lo que hay e improvisan, ni siquiera nos podemos quejar abiertamente, pues a una compañera, por tratar de hacer algo similar, la suspendieron por un año.

Agregaron que debido a la falta de insumos, la productividad ha bajado, por lo que incluso están con el temor de que los lleguen a despedir.