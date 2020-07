Población puede evaluar servicios del C4; acreditación fortalecerá seguridad: SSP

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) invita a participar en el proceso de evaluación del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), organizado por la Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies, Inc. (CALEA), a fin de constatar el cumplimiento de los estándares de atención a emergencias.

Quienes estén interesados en la Audiencia Informativa Pública, a realizarse el 28 de julio a las 12:30 horas, tendrán que enviar un mensaje a calea.c4.ver@gmail.com exponiendo sus motivos o marcar al 841 8000, extensión 10225.

Es importante mencionar que la acreditación emitida por CALEA otorga reconocimiento internacional a los procedimientos establecidos para la atención del 911, la línea de denuncia anónima 089, el área de Asesoría contra Engaño Telefónico, la unidad de Policía Científica Preventiva, entre otros.

Así, el C4 deberá cumplir con una serie de normas que reflejen las mejores prácticas en administración, operaciones, servicios de apoyo, políticas y procedimientos, por lo que también habrá una sesión de llamadas al 477 674 2131, de 10:00 a 12:00 horas, donde la ciudadanía externará sus opiniones a evaluadores de la CALEA.

Las personas que prefieran dejar sus comentarios por escrito, podrán hacerlo en el sitio www.calea.org o mandando una carta a la Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies, Inc. (CALEA), 13575 Heathcote Boulevard, Suite 320, Gainesville, Virginia, 20155.