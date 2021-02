Población en Orizaba siente inseguridad; demanda de candados incrementa

Con el fin de protegerse lo más posible en sus viviendas, la demanda de candados y sistemas de seguridad y hasta armas deportivas se ha incrementado entre la población, señaló Alejandro Arrojo, empresario del ramo ferretero.

Explicó que la venta de candados y concertinas se ha elevado hasta en 50 por ciento a raíz del retiro de labores de la policía municipal y con ello la gente busca protegerse de robos en sus viviendas y locales comerciales.

Consideró que la población en general se siente insegura y trata de buscar la forma cuidar a su familia y sus posesiones.

Comentó que algunos comerciantes han reportado asaltos y robos sobre la Oriente 4, lejos de lo que es el primer cuadro de la ciudad.

"Yo tengo cada semana una llamada de extorsión, ya hasta me acostumbre, cuando no me hablan extraño la extorsión", indicó.

El empresario ferretero comentó que tras la salida de la policía municipal de las labores de vigilancia, las ventas candados aumentaron al 50 por ciento y terminó vendiendo hasta los que tenía de muestra.

Refirió que otro artículo del que se incrementaron las ventas son las armas deportivas, de postas y diávolos, de las cuales se están vendiendo 2 o 3 al día.

Agregó que también las lámparas de mano se comenzaron a vender debido a los apagones que ha habido en varias partes.