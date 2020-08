PMA no permitirá un basurero clandestino en Aquila

Continúa en proceso de dictaminación el caso del predio de Aquila en donde una empresa depositó basura de manera irregular; sin embargo por ningún motivo se permitirá que se instalé ahí un tiradero clandestino, aseguró Aníbal Payán Arenas, encargado de la Oficina Regional de las Altas Montañas de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente (PMA) del estado.

Recordó que el pasado primero de mayo, camiones del servicio de Limpia Pública del Ayuntamiento de Córdoba arribaron a Aquila y depositaron la basura en un terreno particular, por lo que se les hizo limpiar el lugar y se aplicaron sanciones.

"El lugar quedó clausurado y el caso se encuentra todavía en proceso de una dictaminación, todavía no se ha resuelto y los propietarios que le habían rentado a una empresa tuvieron cinco días para hacer llegar su documentación pertinente porque decían que era un centro de transferencia, pero no contaban con ningún permiso y al no tenerlo estaban violentado las leyes ambientales del estado de Veracruz", explicó.

Payán Arenas comentó que en ocasiones las parten se van a litigio y es ahí cuando se lleva mayor tiempo un tema, pero en este caso lo que se conoce es que se sigue el proceso administrativo.

Esto ocurrió el pasado primero de mayo y suscitó una seria problemática entre pobladores y personal del ayuntamiento, en donde incluso hubo hasta agresiones por ambas partes, ya que las autoridades fueron ahí parte interesada, pues el terreno supuestamente es propiedad de Armando Alonso Rosas, síndico del lugar y esposo de la alcaldesa Jovita Ramírez Limón.