El químico clínico de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), Hospital de Especialidades No. 14 del Centro Médico Nacional (CMN) "Adolfo Ruíz Cortines", del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte, Christian Torres Azuara, fue canalizado por el servicio de Prevención y Promoción a la Salud de los Trabajadores IMSS al servicio de Cirugía General, al estar diagnosticado con hernia de disco lumbar y hernia de pared abdominal, por lo que sus molestias eran persistentes y muy dolorosas; sin embargo, al padecer sobrepeso, no era candidato a cirugía para resolver sus patologías.

"Al llegar con el doctor Octavio Ávila Mercado, jefe de Servicio de Cirugía General, me comentó la alternativa de la cirugía bariátrica para mejorar mi calidad de vida. Me operaron el 28 de agosto y a partir de ese momento empecé a vivir un proceso de disminución de peso, ya he perdido aproximadamente 45 kilos. En cuestión de calidad de vida, los dolores de la lumbalgia y de la hernia de pared han disminuido notablemente e incluso ya hago movimientos que no podía realizar debido a mi sobrepeso", comentó Cristian.