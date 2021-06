piden_mujeres_trans_de_orizaba_acceso_a_programas_de_salud

Además de la discriminación que sufren para tener oportunidades de trabajo y en el trato que reciben de la sociedad, las chicas trans en Orizaba se enfrentan también discriminación en el sector salud.

"Se supone que todo mundo tiene derecho a la salud, pero para nosotros no hay esa posibilidad. No es que queramos vernos como mujeres, es que nos sentimos mujeres en un cuerpo que no corresponde, pero estar acorde a cómo nos sentimos está fuera del alcance de la mayoría", indicaron.