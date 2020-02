Piden IP de Orizaba medidas para prevenir coronavirus

Si el tema del coronavirus, que en su momento llegará al país, no se atiende con oportunidad por parte de las autoridades de salud, además de generar un problema de salud pública importante también causará quebranto económico, indicó Octavio Gracián Malpica, vicepresidente de la Canacintra en la zona Golfo.

"Las autoridades deben estar tomando ya las medidas pertinentes porque sabemos el problema gravísimo que se tuvo el año pasado con el dengue, en donde bajo el argumento de que no querían corrupción en las compras no compraban el insecticida y no hubo fumigaciones a tiempo y hubo una cantidad impresionante de muertes por el dengue y dengue hemorrágico", recordó.

El sector empresarial, destacó, estará atento de acatar las disposiciones del gobierno federal y estatal, "pero dependemos totalmente de que la Secretaría de Salud actúe con responsabilidad en un tema tan delicado".

Indicó que guardando las proporciones debidas, en el problema del dengue, con la gente que tenía la suerte de estar asegurada se daban hasta 80 incapacidades al día en el IMSS, lo que generó también repercusiones económicas.

En el caso del coronavirus, abundó, es lo mismo, pues independientemente del problema de salud que se llegue a tener también se pueden dar esos problemas económicos, como ya se vio el pasado lunes con la caída de las bolsas tras darse a conocer el avance de la enfermedad.

Consideró que en el caso del dengue hubo una responsabilidad del gobierno federal y gobiernos estatales al no haber actuado a tiempo, por lo que ahora se espera que no vuelva a ocurrir lo mismo.

"Evidentemente a nivel estado estamos atentos a este tema y como Cámara hacemos el llamado a la Secretaría de Salud para que se actúe en tiempo y forma, con la suficiente prevención", añadió.