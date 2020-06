Piden evangélicos a Cuitláhuac no eliminar revocación de mandato

Ante la aprobación que han hecho 111 cabildos de la reforma electoral, el presidente del Consejo Representativo de Iglesias Evangélicas del Estado de Veracruz (CRIEEV), Alfredo Luna Murillo, llamó al gobernador a que ejerza su derecho al veto y cumpla con ello "la ilusión de la población" de contar con la revocación de mandato.

Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo durante su campaña tres postulados que fueron "no mentir, no robar y no traicionar", y se comprometió impulsar la revocación.

Agregó que con la reforma se entiende que quieran quitar los recursos a los partidos por cuestión económica, como lo han dicho, "y eso suena bonito y poético", pero en el tema de la revocación de mandato no se ve por qué eliminar la posibilidad.

Recordó que durante una reciente visita el mandatario federal dijo que es "una bendición tener un gobernador como Cuitláhuac porque es el más honrado; entonces, sí es el más honesto es momento de seguir sus postulados y no robar al pueblo la ilusión de tener la revocación de mandato", para poder ser el que decida sobre la permanencia de sus autoridades cuando considere que no están haciendo bien las cosas.

"Yo creo que es el momento de no robar la ilusión que se tiene para el año 2021 de contar con la revocación de mandato", opinó.

Luna Murillo consideró que el gobernador bien podría hacer uso del recurso de veto que tiene y echar abajo ese punto en la reforma electoral.

"Hago un llamado muy respetuoso ´a la bendición de Veracruz´, de acuerdo a las palabras de nuestro Presidente, para que use ese poder de veto que tiene y permita la revocación de mandato", exhortó.