Piden estacionamiento exclusivo para motocicletas en Misantla

Comerciantes de las calles Salvador Díaz Mirón y Benito Juárez, en Misantla, están solicitando a Tránsito y Vialidad Municipal desde hace tiempo que se instale un cajón exclusivo para motocicletas, a fin de evitar percances viales.

Joel López, comerciante del lugar, dio a conocer que la petición para la colocación de este cajón data desde el inicio de esta administración municipal 2022-2025; sin embargo, a la fecha no se han ejercido acciones concretas y esto es debido a que el lugar es escenario de percances vehiculares.

"Aquí en la mera esquina donde estoy se estaciona en doble fila y muchas veces en la mera esquina se ponen cerca de la barbería, lo que hace que se den accidentes porque obstruye la visión por decirlo así de la persona que va a cruzar y también que cruzan en lugares no indicados, no hay señalamientos y lo que se quiere es que se ponga un lugar exclusivo para motos".

El entrevistado mencionó que son constantes los congestionamientos viales, debido a que no se respeta el no estacionarse; aunado a ello, no se cuenta con suficiente personal vial que dé sus rondines para invitar a conductores a no estacionarse.

"En sí son dos veces al día, lo más pesado cuando vienen a comprar y se estacionan en este lado y del lado de la entrada a la iglesia, y por la tarde que vienen de última hora a las compras se les hace fácil estacionarse ahí, a pesar de que a unos 300 metros está un estacionamiento, prefieren dejar su coche en este lugar y cuando les dan un ´llegue´ ya hasta con golpes quieren encontrar justicia".