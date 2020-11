Piden en Río Blanco donaciones para ayudar a migrantes

Ante la ola de frío derivado de los fenómenos propios de esta temporada, la señora Irene Ramírez Álvarez, vecina de la colonia Modelo en Río Blanco y quien colabora en apoyo a migrantes, hizo un llamado a la población para que done ropa de abrigo para estas personas, pues muchas son objeto de asaltos y les quitan todo, por lo que necesitan prendas para protegerse del clima.

La ciudadana explicó que desde hace años ayuda a los migrantes vendiéndoles comida a un precio bajo, en 20 o 25 pesos, o veces se las regala cuando no tienen para pagar, lo cual es frecuente, pues lamentablemente estas personas son objeto de asaltos en su trayecto al norte del país.

Mencionó que anteriormente estaba la madre Carmen en la pastoral de Migrantes en la Diócesis de Orizaba y ella le apoyaba, con lo que así ella podía cocinar y regalarles la comida o bien dárselas con una cuota mínima, pero hace unos meses movieron a la religiosa y ya no se cuenta con ese apoyo.

Indicó que en lo posible ella sigue comprando alimentos y ayudando en lo que puede o dándoles la comida a bajo costo, pues lamentablemente hay muchas personas que abusan de ellos y les venden comida hasta en 80 pesos.

Agregó que luego de que por algunos meses durante la parte más fuerte de la pandemia los migrantes dejaron de pasar, ahora nuevamente están pasando grupos grandes, familias completas con niños pequeños, y constantemente ve que no cuentan con prendas de abrigo porque los asaltan en el camino.

Mencionó que no habría tanto problema "si no estuvieran los fríos tan intensos", por lo que sobre todo familias que llevan a sus niños les piden que les regale algo para taparse, una cobija o al menos un suéter, pero no cuenta con nada.

Comentó que con ella han llegado integrantes de Médicos Sin Fronteras y de otras organizaciones a preguntar sobre los migrantes, pero en realidad nadie les lleva ayuda.

Ante ello hizo un llamado a la población que desee apoyar a estas personas a llevarles de manera directa la ayuda, o bien dejarles las prendas en su domicilio, ubicado en calle Ferrocarril Mexicano número 58, entre calle 12 de Octubre y Camerino Z. Mendoza, en la colonia Modelo de Río Blanco.

Igualmente pueden apoyar con víveres como café, azúcar, arroz o frijol, para poderles dar un poco de alimento antes de que continúen su viaje.