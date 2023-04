Delegado de colonia pide combatir chinche besucona en Misantla

Rafael Sánchez Juan, delegado de la colonia Manuel Villaraus Lima de esta ciudad está solicitando a las autoridades de salud, que se lleven a cabo acciones concretas para el combate de la chinche besucona.

El delegado dio a conocer que en las últimas horas han sido colonos quienes le han solicitado acudir al Centro de Salud, debido a que en algunas viviendas se han encontrado la chinche besucona.

"Por el calor, ya empiezan a salir y meterse a la casa algunos insectos, como la colonia está colindando con potreros es fácil que este tipo de bichitos llegan a las casas, le puedo decir que el año pasado no tuve conocimiento de que estos insectos entran en las casas, hoy una vecina me trajo un frasco donde atrapó una chinche, dice que estaba en un cuarto y ahí la agarró".

Sánchez Juan, dijo que en la colonia existen todavía lotes baldíos y algunos de estos están llenos de hierba, "han de ser como unos 10 más o menos, ya se ha dicho a los dueños que los limpien, pero algunos no hacen caso, como no viven aquí por eso tal vez no lo tomen en cuenta".

Chinches besuconas

A la par dijo que llevaría el frasco con la chinche a la unidad de salud, "le acabo de hablar a los del Centro de Salud, y me dijeron que le ponga un papelito al frasco con la dirección, nombre del dueño de la casa, el lugar donde fue encontrada, número de celular, para que sea examinada en el laboratorio y ver si está positiva en parásitos o no, en caso de que esta saliera positiva se les tomaría muestra sanguínea a los habitantes de la vivienda", finalizó.