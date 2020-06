Piden apoyo para transportistas al gobierno del estado

Un llamado al gobierno del estado hizo el transportista Jesús Valencia Morales para que se otorgue apoyos económicos a los conductores de autobuses y no solo a los taxistas, pues también se encuentran afectados por la pandemia.

Mencionó que debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus el trabajo cayó, pero no se puede despedir a la mitad del personal, sino que los concesionarios hacen lo posible por aguantar.

El presidente de la Unión de Transportistas de la Sierra de Zongolica y Valle de Orizaba comentó que en esta región hay alrededor de 600 autobuses de transporte de pasajeros, pero hoy está circulando la mitad y no se puede despedir a 300 personas.

Agregó que lo que se ha hecho es buscar que los operadores trabajen medio turno y así puedan llevar algo para sus familias.

Puntualizó que no están pidiendo ayuda para los concesionarios, sino para los conductores, que son los que están pasando por un momento difícil, y aunque no es mucho el apoyo económico que se da por parte del gobierno federal, ya que reciben mil 500, para ellos sería importante que se les tomara en cuenta.

"El apoyo emergente debe ser parejo, vuelvo a repetir, a lo mejor uno como concesionario puede aguantar, me aguanto y no quiero que me digan: te vamos a dar un vale para llantas, un vale para gasolina o para diésel, pero en el caso de los operadores, lo mismo sufre el operador de taxis que el del autobús, es exactamente lo mismo", indicó.

Valencia Morales reconoció que también los concesionarios pasan por un momento difícil, por lo que están aguantando como pueden, pero están ya en mala situación, por lo que quizá algunos aguanten junio y parte de julio, pero no más.