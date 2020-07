Piden ambulantes de Río Blanco piso parejo sobre prohibición de ventas

Vendedores de antojitos asentados sobre el boulevard 7 de Enero en la colonia Centro de Río Blanco exigieron a las autoridades municipales "piso parejo" para todos los ambulantes, esto luego de que se les prohibiera vender tras el decreto emitido por el gobernador, mientras que en la congregación Vicente Guerrero hay decenas de puestos trabajando sin ser molestados.

Los vendedores de tacos, hamburguesas, tortas y papás fritas dijeron que esta medida fue aceptada por los 15 días que solicitaron las autoridades, como parte de las estrategias para prevenir contagios de COVID-19.

"Lo único que pedimos a las autoridades municipales es que la acción sea pareja, porque existen algunos otros ambulantes ubicados en Vicente Guerrero, los de la Alameda que también están en la vía pública y a ellos sí les permiten vender, lo mismo que hay mucha gente en los locales en donde también no deben estar saturados", afirmaron.

Revelaron que todas las familias a las que se les prohibió instalarse en la vía pública dependen en su totalidad de los ingresos por la venta de estos productos; "mi familia depende al cien por ciento de lo que vendemos, yo soy madre soltera, no tengo apoyo y así como yo somos varios de los que estamos ahí, la mayoría estamos así y es nuestra inconformidad que sí estamos de acuerdo pero que sea parejo, que se tome las medidas con todos".

La mujer detalló que a pesar de que las autoridades del departamento de Comercio les han dicho sobre esta medida existe la preocupación de que esto se prolongue y no tengan para cubrir sus necesidades.

"Yo no puedo estar parada tanto tiempo y nos dijeron que era mejor para el día del último de este mes y ya el día primero nos podíamos reincorporar, pero la de Comercio, la señora Silvia Martínez nos dijo que no es seguro, que a la mejor se puede alargar más dependiendo de cómo se ponen las cosas", reveló.

Aseguró que aunque no podrá instalarse en la vía pública buscará alternativas que le permitan tener ingresos; "estoy pensando en rentar un local y vender ahí o vender yo en mi casa, aunque ya no es igual porque la gente no va; yo vivo en una colonia y la gente del Centro a veces no llega y para que vaya a una colonia es más difícil, pero mi opción sería poner una cartulina en donde vendía y dar servicio a domicilio".

Son cerca de 20 ambulantes independientes los que se encuentran en esta situación, por lo que exigen a las autoridades aplicar el decreto de manera general.