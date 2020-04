Piden abrir bares, cantinas y otros negocios en Córdoba

Exigiendo el apoyo de las autoridades municipales y la apertura de centros de trabajo como son bares y cantinas, ciudadanos protestan y bloquean las principales calles de la ciudad de Córdoba.

Meseros, cocineras, músicos y hasta propietarios de los establecimientos señalaron que ya no tienen cómo solventar sus necesidades y gastos, además de que a la fecha ya les ha llegado la cuenta por concepto de renta, luz, agua potable y otros servicios como internet y televisión de paga.

"Ya nos llegó el pago de la renta, el agua, el pago de la luz; no estamos pidiendo despensas, ¿por qué nos dan una despensa de 200 pesos? Nosotros necesitamos trabajar para poder cubrir todas nuestras necesidades", señalaron.

Cabe mencionar que los inconformes cerraron totalmente la circulación de las avenidas 1, 2 y 3, así como los cruces con las calles 2, 3, 5 y 7 del primer cuadro de la ciudad y amagaron con no retirarse hasta ser atendidos por la alcaldesa, Leticia López Landero, y el director de Comercio, o de lo contrario tomarán la autopista Puebla-Córdoba.

"Vamos a bloquear la salida de la autopista hasta que nos dé la cara la alcaldesa. El director de Comercio sabía que si no nos iba a atender el día de hoy por qué nos hizo venir, estamos gastando pasaje, gastando lo poco que no tenemos y nos sale con que manda a alguien para decirnos que no nos va a atender".

Revelaron que son más de dos mil 500 trabajadores afectados directamente, ya que tan sólo la ciudad de Córdoba cuenta con cerca de mil 200 bares y cantinas.

"No estamos pidiendo ni despensa ni dinero, estamos pidiendo trabajar, que nos dejen trabajar aunque sea tres horas. Con todo el respeto hay que pagar renta, además de los otros gastos de la casa, los arrendadores no nos respetan, ellos te van a cobrar renta tal cual es".

Finalmente afirmaron que llevan cuatro semanas sin poder trabajar y sin ingresos, por lo que auguran no poder soportar más esta situación.