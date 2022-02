López López afirmó que la oferta que se hizo por parte de la Secretaría del Trabajo de Veracruz fue dirigida a los productores de región de Papantla debido a la cosecha que se requiere en campos de Estados Unidos, entre los que destacan fresa, tomate y algunos alimentos, que dependiendo de la temporada es cómo se emiten las convocatorias, que en su momento también se han hecho para la sierra de Zongolica.

"Algunos trabajadores que estén interesados en ir por un determinado tiempo, regresan y es probablemente que vuelvan a ser contratados, ahorita están en el período de la convocatoria a la selección y por el momento no hay para esta zona".

La legisladora local admitió que lamentablemente sí se han dado casos de fraudes para trabajar en Estados Unidos o Canadá, por lo que hizo el llamado a la población a que no se deje sorprender por falsos promotores y se acerquen a las instancias de gobierno.

"De hecho la secretaria nos comentó que inclusive en la misma capital han detectado algunas personas que se dedican a eso, a defraudar, pero han estado vigilantes (...); es importante que la ciudadanía sepa que los encargados de difundir esta información es exclusivamente la Secretaría de Trabajo".

En otro orden de ideas, Itzel López López afirmó que de acuerdo a la comisión que preside, de Desarrollo Metropolitano, se mantiene la elaboración del plan anual; "ya lo envié a la secretaria y al vocal, ya nada más nos vamos a sentar tal vez la próxima semana para darle el visto bueno, ya les informaré detalladamente la agenda".

Admitió que todavía no ha sostenido reuniones con los presidentes municipales, pero afirmó que en breve se habrá de reunir para hablar de los proyectos que se puedan desarrollar.

Por último, y sobre la medida obligatoria del uso de cubrebocas en Orizaba, la congresista afirmó que si bien ha sido una medida coercitiva no se han aplicado multas por lo que va a estar vigilando que todo se apegue a derecho, que no se agreda y no se violenten los derechos de las personas. No obstante, admitió que hay que respetar algunas medidas porque se está atravesando un período de pandemia y hay que cuidarse.

"La gente si se pone el cubrebocas finalmente no tiene por qué preocuparse; yo veo que Orizaba es un municipio educado, la gente ha acatado bien esa indicación y creo que eso nos va ayudar a salir pronto de esta pandemia".