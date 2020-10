Pide diputado a Segob escuchar a familiares de desaparecidos

El diputado Gonzalo Guízar Valladares se sumó al reclamo del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba para que se den resultados en torno a las investigaciones de sus víctimas e identificación de cuerpos.

"No puedo decir nada que no sea coincidente con las víctimas de los desaparecidos, yo soy totalmente solidario, no puedo decir que están mal, al contrario", expuso al hacer alusión a la reciente visita del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, quien al ser abordado al término de un evento realizado en Ixtaczoquitlán optó por irse sin dialogar.

A ese respecto, el legislador señaló que se suma a la petición de las y los integrantes de ese colectivo para que la dependencia del ramo tome nota y ponga todo su esfuerzo para dar resultados en este tema.

Consideró que no hacerlo sería un error, pues son personas que simplemente están esperando que se atiendan las denuncias que en su momento interpusieron debidamente ante la autoridad y tener resultados, así como en la identificación de los cuerpos que han sido encontrados.

Respecto a las inquietudes de ciudadanos en algunos municipios y que sienten que no son escuchados por el Congreso al señalar irregularidades, recordó que ese tipo de expresiones se han escuchado también cuando gobernaba el PRI y el PAN, por lo que es lamentable que ahora que está un partido "diferente", no se cumpla con esa expectativa.

"No podemos hacer lo mismo y decir que somos diferentes. Tenemos que luchar porque la sociedad vea el verdadero cambio que se necesita, no estamos cumpliendo con la sociedad y con el mandato en las urnas, estamos cometiendo los mismos errores y eso, sin duda, la sociedad tiene el castigo", expuso.

El dirigente estatal del Partido Encuentro Social (PES) consideró que hace falta congruencia y dijo esperar que se retome el camino para bien de la confianza social y del propio gobierno.