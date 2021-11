pide_cgj_a_legislatura_entrante_seguir_contribuyendo_a_desarrollo_de_veracruz

En conferencia de prensa, les pidió no espantarse cuando alguien les diga que no son productivos porque no han reformado leyes o presentado iniciativas, pues eso es un engaño. Por el contrario, les encomendó actuar a favor del pueblo y, si no lo van a hacer, mejor que ni toquen las leyes, los reglamentos y la Constitución; "que así nos dejen como estamos".

Noticia Relacionada Lamenta Gobernador falta de coordinación con Ayuntamiento de Veracruz

Por otra parte, aplaudió a la Legislatura saliente porque cumplió las peticiones que personalmente les hizo: echar abajo la Reforma Educativa, elevar a rango constitucional la pensión para adultos mayores, apoyar el proyecto de transformación del Presidente de la República y no aumentarse el salario.

Destacó que en la recta final de su cargo hicieron un ahorro de 50 millones de pesos que reintegraron al Estado; "no los quería en escándalos, viajando por Europa en hoteles de primera por el mundo y cumplieron, al menos los de MORENA.

García Jiménez consideró que dejan la vara alta para el nuevo Congreso al que le va a tocar la Reforma Eléctrica y ahí se verá si son productivos; "si representan al pueblo tienen que pugnar para que esta iniciativa pase".