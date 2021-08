Pide ayuda para encontrar a su hijo; desapareció en Tierra Blanca

"Mi hijo Alfonso López González desapareció el pasado 26 de septiembre del 2020 en Tierra Blanca Veracruz y hasta la fecha no se sabe nada de él, las investigaciones están paradas y necesito que las autoridades me apoyen", reveló su madre, Leticia González Gutiérrez .

En las afueras de la Exhacienda Toxpan de Córdoba, la mujer solicitó la intervención del Gobierno Federal y Estatal para que le regresen con vida a su hijo.

"Hasta la fecha no sé nada de él, no sé qué le hicieron. Me dicen que se le pegó una camioneta atrás en su moto y esa camioneta iba muy duro, hasta ahí sé", dijo.

La mujer originaria de la congregación Vista Hermosa del municipio de Tierra Blanca suplicó a las autoridades que le ayuden a encontrar a su hijo de tan solo 22 años de edad.

"Que las personas que lo tienen, que me lo regresen por favor; mi corazón de madre me dice que mi hijo está con vida y una madre no se equivoca, tenemos un presentimiento que Dios nos dio muy grande".

La mujer aseguró que ella no tomará represalias contra de nadie, sólo súplica que le regresen a su hijo con vida y pueda estar con él una vez más.

"Yo no voy a acusar a nadie de nada, yo sólo quiero que me regresen a mi hijo que desapareció el 26 de septiembre del año pasado cuando circulaba sobre el tramo carretero Vista Hermosa a Tierra Blanca".