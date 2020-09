Pese a poco apoyo, escritor orizabeño logra llegar a lectores extranjero

"Es lamentable que mis libros no sean valorados por los departamentos de Cultura de los ayuntamientos de la región Centro, por lo que he tenido que apoyarme de las plataformas digitales, lo que me han llevado a ser leído en el extranjero", dio a conocer el escritor orizabeño Emmanuel López Ortiz, alías ´Agustín Costa Manero´.

Admitió que a pesar de que no ha logrado recuperar lo que se invirtió en producir sus libros, su satisfacción más grande es que estas obras llevan más de 500 copias vendidas a lo largo del continente Europeo.

"Soy egresado de la Universidad Veracruzana en la licenciatura de Contaduría, orgullosamente orizabeño y todo inicia hace cuatro años teniendo varias ideas en la mente, sin poder expresarlas, no había encontrado un foro en dónde, comienzo a escribir un par de cuentos y al momento de escribir veo que se me facilita y comienzo a escribir más hasta tener un compilado de 20, 25 cuentos.

"Posteriormente empiezo a estudiar y a leer sobre la conformación de la novela, personajes, narrativa, escenarios, descripciones y empiezo escribir ´El Misterio de Albertine´, que es una novelita pequeña".

El escritor de "El Misterio de Albertine" y "El Desafío", así como de las antologías "Narraciones Inexplicables" y "Cuentos de la Noche", reveló que su último trabajo fue más amplio y formal; "El Desafío" es una novela "más en forma", de 400 páginas que trae un tema con un trasfondo, "una investigación, ya más completo, y estoy por terminar un quinto libro que su nombre es ´Crustáceo´, que es la misma temática de literatura de culto y juvenil, misterio, suspenso".

A causa de la falta de apoyo por parte de las autoridades, dijo que tuvo que incursionar en lo digital, donde afortunadamente ha encontrado; "hay muchos concursos en internet, hay recursos para escritores, lo verdaderamente difícil es hacer que te escuchen, tocar la puerta y que te la abran porque manda uno el cuento o el poema y muchas veces ni siquiera lo reciben.

"A pesar de que hay concursos de literatura dentro de la zona, a pesar de que se cumplen con todos los requisitos ha sido muy difícil. Por eso es que yo opté por la auto publicación mediante Amazon, editándome, corrigiendo mi estilo, tipografía, diseñando portadas y empezando la distribución mediante publicidad, todo en línea".

López Ortiz mencionó que sus publicaciones cuentan con el registro de autor, ya que al encontrarse en línea son más susceptibles a que cualquier lo pueda tomar y hacerlo suyo.

En cuanto al registro para obtener derechos de autor, tal y como lo requiere para su publicación en línea, aseguró que es un trámite "no muy costoso", aunque lo complicado es que no debe tener ninguna falla dentro del registro.

"Lo complicado es verificar que no haya ninguna falla dentro del registro para que a la hora de que se otorga el certificado de la propiedad intelectual no haya rechazos o redistribución en el documento y no le encuentren parecido con algún otro libro que ya esté registrado y que se considere como un plagio, es un proceso largo, como de un mes más o menos".

Admitió que a pesar de que no ha recuperado la inversión lo más importante es que es leído; "el autor es como el músico, vive más que del dinero de los aplausos, el gusto redituable como tal yo no he recuperado la inversión que hice pero tengo mucho entusiasmo al saber que de las novelas que publiqué llevo más de 500 copias vendidas a lo largo del continente Europeo. Mis libros son atemporales, no tienen tiempo ni espacio, no dicen la ciudad y tú como lector lo colocas en donde te imaginas".

Dijo que es muy lamentable que cuatro ayuntamientos de la zona han ignorado su talento; "en cada ayuntamiento hay un departamento de Cultura y me ha tocado tocar las puertas de cuatro. Me topo con que ´manda correo y a ver qué te responde´ y el correo nunca llega al destinatario o bien nunca lo responden. Aún y cuando deben fomentar el hábito de la lectura".