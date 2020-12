Pese a llegada de vacunas, exhorta diputada a seguirse cuidando

La diputada federal por el Distrito XV con cabecera en Orizaba, Dulce María Corina Villegas Guarneros, pidió a la ciudadanía a continuar cuidándose y evitar el COVID-19, a pesar de que la vacuna ya llegó a la Ciudad de México la mañana de este miércoles.

"Hay que seguirnos cuidando, no hay que bajar la guardia, tenemos una responsabilidad también como padres de familia, como ciudadanos y como personas, nuestras autoridades están haciendo lo que corresponde, no me cabe la menor duda", dijo.

La legisladora aseguró que la Cámara de Diputados aprobó destinar mayor presupuesto para la adquisición de la vacuna; "esperemos que muy pronto nuestros adultos mayores y las personas más vulnerables puedan ser vacunadas, y los que más estemos en este rango cuidémonos para que estemos bien y estén bien nuestras familias".

Señaló que el retraso de la llegada del primer lote, conformado por tres mil dosis de Pfizer, seguramente se debió "a cuestiones de logística".

"A veces no depende del gobierno sino también depende de quién va a surtir, como el proveedor que va a surtir la vacuna y esperemos que ya muy pronto puedan ser vacunados nuestros seres queridos".

Cabe señalar que este miércoles llegó el avión de la empresa DHL con el primer lote de tres mil dosis de la vacuna de Pfizer contra COVID-19 al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México procedente de Bélgica.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, compartió en Twitter:" Lo dicho: primer embarque de vacunas Pfizer-Biotech llegando a México!!!!", mensaje acompañando por un video de la llegada del avión.

Se espera que el biológico comience a ser aplicado el 24 de diciembre, esto de acuerdo a las autoridades de Salud Federal.