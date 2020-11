Pese a limitantes, hospital de Atzompa trabaja normalmente

Aunque carece de agua potable y no cuenta con un abastecimiento del cien por ciento de medicamentos, el Hospital de Servicios Ampliados en Soledad Atzompa trabaja de forma regular, apuntó el alcalde Armando Pérez de los Santos.

"Está en proceso el proyecto del agua, se está abasteciendo con pipas pero no hay ningún problema, está operando muy bien hasta el momento, ya la población está tranquila pero saben ustedes que cuando no está funcionando algo bien la población es la que hace el reclamo, pero en este caso está funcionando".

Admitió que el hospital carece de medicamentos, por lo que han tenido que comunicarse numerosas veces con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado para que abastezcan de medicamentos.

Cuestionado sobre si en Atzompa no ha sostenido alguna reunión con el líder de los autodefensas, David Villalobos, el alcalde dijo que Atzompa está organizado y no necesita de ningún otro municipio para hacerlo.

"No tengo conocimiento y nosotros no necesitamos de otro municipio para poder organizarnos; no hay autodefensas, hasta el momento no. El pueblo está organizado pero autodefensas ahorita no".

En otro orden de ideas el edil manifestó que debido a la pandemia los artesanos no han podido salir a trabajar a los diferentes estados de la República debido a la contingencia del Covid-19.

"Nos está afectando a todos pero que estemos es ganancia. Soledad Atzompa es cien por ciento comerciante, un 95 por ciento nos dedicamos a la fabricación de muebles rústicos, comercializados en diferentes estados pero con esta pandemia todos estamos afectados. Yo creo que vamos a salir de esto".

En cuanto al tema de seguridad, el edil manifestó que el municipio se encuentra bien; "no hemos tenido casos lamentables, estamos muy bien en cuanto a seguridad pública y por supuesto que el pueblo está unido".

Lo anterior lo dio a conocer en el marco del anuncio de la Gran Carrera Atlética de la Revolución, Muévete contra el COVID-19, en la que se espera la participación de atletas nacionales y extranjeros el próximo 22 de noviembre en el municipio y que se organiza de manera conjunta con el Club de Periodistas delegación Orizaba y que contempla seis kilómetros; se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría.