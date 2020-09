Pese a derrumbe económico por pandemia, México no contrajo deuda: AMLO

Al cierre de su gira por el estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la pandemia dejó un derrumbe económico que no se había visto en 100 años pero no es privativo de México y se trabaja para recuperarse y algo importante es que no se contrajo deuda.





Al emitir un mensaje en la ex hacienda de Toxpan, acompañado por el gobernador Cuitláhuac García y la alcaldesa Leticia López Landero, indicó que cada país tomó la decisión de enfrentar esta adversidad de acuerdo a su estrategia y la mayoría de los países del mundo optaron por apoyar a las corporaciones, entregar los cheques a las empresas, pero aquí se aplicó una estrategia distinta, atender de abajo hacia arriba, lo que está dando muy buenos resultados, porque ya se está saliendo del túnel.





"Ya estamos viendo que va mejorando la economía, tenemos indicios, por ejemplo en cuanto a la reactivación de economía y a la generación de empleos, en 5 meses perdimos casi un millón de empleos formales, en el Seguro Social había 20 millones 500 mil trabajadores inscritos antes de la pandemia y perdimos un millón, nos quedamos con 19 millones 500 mil, pero ya como lo dije ayer, en el mes pasado recuperamos 92 mil empleos, en lo que llevamos de septiembre ya llevamos cerca de 100 mil empleos recuperados", expuso.





En dos meses, expuso, se tendrán poco más de 200 mil empleos recuperados y faltan 800 mil, pero se seguirá adelante hasta estar como antes de la crisis y luego seguir avanzando.





El mandatario federal señaló que tiene fe en que se recuperará la economía y lo más

importante es que no se adquirió deuda, contrario a todos los países, pues aquí se actuó con prudencia y se financió el desarrollo con ahorros.





Agregó que cuando no hay corrupción es mucho lo que se puede liberar del presupuesto y haciendo pagar impuestos a los de arriba, "que hoy están muy enojados".





El jefe del Ejecutivo federal, en el último punto de su recorrido por la entidad, tuvo palabras de elogio hacia el gobernador Cuitláhuac García, de quien refirió es un mandatario honesto como no se había visto en varias administraciones.





Al término de su discurso, tras escuchar a los funcionarios que lo acompañaban dar un informe de los programas de desarrollo, se marchó en compañía de García Jiménez por una de las puertas traseras del lugar, con lo que ciudadanos que esperaban verlo en la entrada principal no tuvieron la oportunidad de ese acercamiento.