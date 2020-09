Pescadores levantaron la voz por el derrame en el río Coatzacoalcos

Pescadores exigirán a Petróleos Mexicanos responda por las afectaciones que genera al gremio pesquero ya que en lo que va del año, tres derrames se han originado y contaminado el río Coatzacoalcos, donde se ganan el sustento más de ciento cincuenta marinos de la ribera y región sur.

Durante varias generaciones pescadores del municipio de Ixhuatlán del Sureste y de Nanchital, recorren más de siete kilómetros del río Coatzacoalcos para lograr capturar peces, camarones, que puedan comercializar en los municipios aledaños o en la zona restaurantera.

La mañana de ayer, más de 30 pescadores de la Villa del Espíritu Santo, perteneciente al municipio de Ixhuatlán del Sureste, levantaron la voz al verse afectados por el derrame de combustible registrado presuntamente en la refinería Lázaro Cárdenas ubicada en el municipio de Minatitlán.

Al respecto los lancheros mencionaron "Durante el año se han registrado tres derrames, los cuales afecta a los pescadores de los municipios de Nanchital e Ixhuatlán del Sureste y Minatitlán, situación que pone nuevamente en riesgo el sustento de las personas que vivimos de la captura de especies marinas, estamos cansados de esos derrames ocasionados por el hombre que solo enriquecen al gobierno", comentaron los lancheros.

El grupo de remeros aseguraron que el personal de la Marina, Protección civil de Nanchital e Ixhuatlán del Sureste, realizan el recorrido en las aguas del Río Coatzacoalcos y de la ribera del Uxpanapa, porque el combustible derramado se llegó hasta el puente Coatzacoalcos II.

"Con lo recién sucedido daremos el grito frente a las instalaciones de la Refinería Lázaro Cárdenas para que Petróleos Mexicanos atienda y escuche a los pescadores que por varios meses resultaremos afectados, la ciudadanía no va a comprar las especies que tengamos a la venta porque las especies marinas están contaminadas si es que se salvan, porque habrá mucha mortandad", expresaron los quejosos.

Por otra parte los pobladores de la Villa del Espíritu Santo, piden a las autoridades estatales y a la paraestatal coloquen las barreras marinas para evitar que la contaminación del agua del Río Coatzacoalcos llegue hasta el mar.

Sin embargo los pescadores aseguraron que durante la contingencia no han recibido apoyos Federales, Estatales o Municipales desde hace 4 años, por lo que tendrán que hacer presión, ya que la pandemia no solo le apegado a los empresarios, comerciantes, si no a quienes viven al dia.