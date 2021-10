Debido a que el pasado 26 de septiembre un perro pitbull atacó a un menor de siete años y actualmente su familia ha erogado más de 40 mil pesos en una intervención quirúrgica y curaciones, la madre del pequeño, Bárbara Alcántara Jácome , solicitó a la Fiscalía y a las autoridades municipales actuar en contra del propietario del can, pues no es la primera vez que se escapa y ocasiona graves daños a terceras personas.

"A mi hijo lo mordió un perro el pasado domingo 26 de septiembre, él se encontraba jugando con un amiguito en el Andador 18 número 35 de la Unidad Habitacional El Trébol cuando fue atacado por el perro que está en el número 41, quien sacó su cabeza por la malla que no está bien sellada y lo atacó, ocasionándole una herida muy grande", dijo.

Aseguró que la mordedura dejó una herida de siete por siete centímetros en el brazo derecho; aunque han intentado dialogar con el propietario identificado como Javier Hernández López, éste se ha deslindado.

La madre del menor, en rueda de prensa efectuada en las inmediaciones del Parque Castillo, dijo que tras la mordedura su suegra lo trasladó a un hospital, lugar al que ella llegó posteriormente ya que se encontraba trabajando.

"Me localizaron y fui al hospital para firmar los documentos que iban a intervenir a mi hijo y nos dijeron que la operación iba a salir en más de 20 mil, por eso mi suegra se regresó para hablar con el dueño del perro y se hiciera cargo".

Recordó que por la noche, el dueño del can únicamente les ofreció tres mil pesos, además de que se deslindó de lo sucedido.

"Se le dijo que apoyara con lo que era lo de la operación, que pagara y nosotros nos hacíamos cargo de lo demás, si había que hacer alguna otra operación o curaciones y él dijo que sí, que iba a conseguir algún dinero. En la noche fue y solo llevaba tres mil y la operación fue de 25 mil, nos dijo que él ya no podía conseguir más y no se hacía responsable de lo que le pasara al niño, y que no había sido culpa del perro porque el animal estaba en su casa".

Debido a que no han logrado que se haga cargo, pues no es la primera en que se escapa y ocasiona daños, la familia se vio en la necesidad de denunciarlo penalmente, pero la Fiscalía no ha hecho nada.

"Hace días se escapó y mató una gallina, es un animal muy agresivo. Ya se entregaron varios citatorios de los veterinarios antirrábicos y los ha evadido. Tenemos conocimiento que el señor trabaja en Escamela (Ixtaczoquitlán) en una pensión de tráileres, ahí tiene su negocio".

La mujer, en compañía de su familia, confía en que las autoridades municipales y de la Fiscalía Regional de Justicia del XV Distrito ayudarán para que el dueño del perro pague los daños ocasionados al menor, quien además enfrenta daños psicológicos pues el ataque ha cambiado sus emociones.

"Desde el ataque no ha asistido a clases, le están mandando tareas pero ha cambiado bastante con este ataque, también ha tenido algún tipo de daños psicológicos y en sus emociones, me dijeron que sí necesita apoyo psicológico porque ha adoptado actitudes que no tenía antes, se aísla, se achica, no se quiere tomar la medicina, no era así, porque cada vez que se enfermaba, él se tomaba todo y ahorita ya está chocado del antibiótico", concluyó.