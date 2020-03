Permanece Puerto de Tuxpan bajo estricta vigilancia sanitaria

El Puerto de Tuxpan está bajo una estricta vigilancia sanitaria ante la llegada permanente de embarcaciones extranjeras que cargan y descargan en el recinto, evitando con ello la llegada de tripulantes con síntomas de coronavirus.

Aunque estas tareas se vienen desarrollando desde hace más de un mes, cuando se anunciaron los primeros casos de esta enfermedad, tras confirmarse ya cinco en México las medidas sanitarias se han extremado.

De acuerdo con Josué Andrade, director de Salud local, en coordinación con Sanidad Internacional y la Jurisdicción Sanitaria II vienen haciendo recorridos diariamente en los navíos y verificando que ningún tripulante presentará algún síntoma de dicha enfermedad.

Afirmó que a la fecha ninguno ha manifestado la sintomatología, no así en el caso de la influenza, pues en relación a este padecimiento sí se han detectado algunos no de gravedad.

No obstante precisó que no bajarán la guardia y permanecerán atentos, pues el arribo de embarcaciones no se detendrá y son con banderas extranjeras las que principalmente llegan hasta esta zona.

Agregó que se está replicando la información oficial a fin de evitar pánico en la ciudadana, la cual solamente debe ocuparse en acatar las recomendaciones de higiene como medida de prevención.