Perciben olor a gas en Nanchital, Minatitlán y Coatzacoalcos

Un olor a gas, presumiblemente metano, es el que percibió al medio día del lunes en Nanchital, Minatitlán y, mayormente, en Coatzacoalcos, sin embargo, el Comité Local de Ayuda Mutua (CLAM), descartó que se tratará de la zona industrial, debido a la dirección del viento, por lo que podría tratarse de los basureros a cielo abierto en Las Matas.

"También lo tuvimos en Mina ese olor, en Nanchital y en Coatzacoalcos, de entrada no fue aquí en la ciudad (Coatzacoalcos), no fue en a zona industrial, no sabemos determinar ese origen del aroma, lo que sí percibimos es que el olor es como de material natural en descomposición, hay muchos gases que se producen por la descomposición de materia orgánica o de hidrocarburo", señaló Luis Castro Mendizábal, coordinador del CLAM.

-¿Podría ser el basurero de Las Matas?, se le cuestionó, a lo que respondió: "pudiera ser, podría ser como metano o el (olor del ácido) sulfhídrico por descomposición de la materia, fue como un venteo así, que se disipó, pero no está definido ni dónde ni de quién".

Castro Mendizábal indicó que por la surada se determinó que el origen de este olor no venía de la zona industrial, ni de los barcos fondeados en la costa tal como afirmaran algunas versiones, pues para esto deberían tenerse vientos del norte.

"No es posible que pudiera venir de algún barco", indicó Castro Mendizábal.

Por su parte, David Esponda Cruz, director municipal de Protección Civil, añadió que tampoco tienen reportes del origen del olor, sin embargo, añadió que se percibió desde diversas zonas como Plaza Forum.