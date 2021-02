Pendiente, segunda dosis de vacuna vs covid en Río Blanco

A pesar de que tenían programada la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 para este miércoles 3 de febrero, trabajadores del Hospital Regional de Río Blanco aseguraron que biológico no llegó y no tienen fecha para su aplicación, a pesar de que continúan brindando atención a pacientes con esta enfermedad.

Fueron cerca de 200 trabajadores de la salud de primera línea quienes recibieron la primera dosis el pasado 13 de enero y tenían programada la segunda para este miércoles, por lo que ahora temen no haga efecto la primera aplicación y terminen contrayendo coronavirus.

Los trabajadores aseguraron que dialogaron con el director del hospital, Álvaro Vázquez Gallardo, quien les externó que al momento no hay fecha para la llegada del biológico.

Incluso temen les llegue la vacuna Sputnik V de Rusia y no la que ya les fue aplicada de BioNTech, pues consideran son distintas.

"No sabemos qué vacuna nos va llegar pero esperamos que no nos llegue la de Rusia, porque la que nos aplicaron fue la Pfizer y no sabemos qué reacción nos pueda dar".

Los médicos y enfermeras exigieron al Gobierno Federal garantizar el abastecimiento del biológico antes de andar anunciando que ya iniciarán con la vacunación de los adultos mayores, cuando ni siquiera ha concluido la inmunización del personal de salud.

"Esto es responsabilidad del gobierno, las vacunas debieron haber llegado ayer (miércoles 3) y no llegaron, en lugar de andar anunciando en las noticias que ya van a vacunar al sector vulnerable primero deben vacunar a todos los trabajadores de este hospital como a los de primera línea y al resto, son incoherencias e irresponsabilidades".