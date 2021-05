Pediré al INE fiscalizar a candidato de Morena: Sánchez Abreu

Sin embargo, El famoso "Gordito de Oro" indicó que pese al poco recurso que con el que cuenta su partido la pandemia les permite tener el acercamiento con los ciudadanos a través de redes sociales, mismas que están juagando el papel más importante en este proceso electoral.

En otro punto recalcó que pese a la persecución política que se está viviendo en las contiendas electorales decidió participar confiando en su trayectoria y el respaldo del trabajo que ha venido realizando durante más de 30 años.

"Me animo porque ya fui candidato en este distrito, lo conozco muy bien, me gusta la política, ya me conocen, ya tengo un trabajo hecho, y porque tenemos que darle presencia al partido, y además hemos hecho una campaña cibernética muy buena", dijo.

Indicó que su palabra y el compromiso son las ventajas con las que cuenta y que la gente lo reconoce.

"La gente está viendo que hay demasiados partidos 10 nacionales y 4 federales, la gente está saturada de candidatos, pero la gente le esta dando oportunidad a gente nueva, gente diferente", comentó.

Finalmente recalcó que tienen un equipo solido con candidatos muy bien recibidos por la ciudadanía por lo que se espera ganen en los diferentes municipios del distrito.

