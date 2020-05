Pasan por alto la sana distancia y abarrotan bancos en Tuxpan

Pese a la fase 3 en la que se encuentra la pandemia y contar ya oficialmente, con cuatro casos positivos y siete sospechosos, los tuxpeños han abarrotado este lunes los bancos, casas de empeño y algunos establecimientos de servicios, pasando por alto al mismo tiempo la sana distancia.

Falta de conciencia social, es lo que consideraron algunos ciudadanos más, quiénes reprocharon que pese a las indicaciones que se han hecho por parte de las autoridades, la población sigue saliendo de sus casas y llenando áreas públicas.

Ello, quedó más que claro este lunes, en dónde las principales calles de la ciudad lucieron llenas y sobre todo, se pudo observar como la población sale de sus casas sin protección contra este virus.

Por esta razón, el director de salud local Josué Andrade precisó que se han hecho exhortos a la ciudadanía que debe de hacer mayor conciencia, porque la etapa más crítica de la pandemia aún está por venir y la situación, será muy difícil.

Acotó que se ha dialogado con gerentes de bancos, de casas de empeño y demás negocios que en los últimas días han lucido más llenos por los tuxpeños, para que les indiquen que la atención se brindará si acatan las medidas.

No obstante, también señaló que es responsabilidad de cada ciudadano y al no poder obligarlos a acatar las medidas, cada vez más hay quiénes hacen omisión por falta de cultura o porque simplemente no creen que el coronavirus exista.