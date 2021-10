Para prevenir corrientes o ahogamientos, pide PC no acudir a playas o ríos remotos

La población no debe acudir a playas despobladas o remotas que no cuenten con elementos de protección civil que puedan brindar auxilio, conminó la secretaria de Protección Civil del estado, Guadalupe Osorno Maldonado , al informar que en el verano hubo aproximadamente 17 personas que lamentablemente se ahogaron.

"Afortunadamente este año tuvimos una disminución importante en el caso de personas ahogadas los fines de semana en playa. Hicimos un operativo cada fin de semana hasta el 30 de agosto y eso nos permitió reducir el número de personas ahogadas y aumentar el número de personas rescatadas. Desafortunadamente sí tuvimos personas ahogadas, aproximadamente 17 en todo el verano".

Aunque por la pandemia hay población que ha buscado acudir a playas solitarias, esto eleva el riesgo de accidentes, por lo que debe cuidarse el asistir a lugares pocos concurridos pero que cuenten con asistencia en caso de ser necesaria, agregó.

Y es que además suele haber sitios con corrientes o de gran profundidad, en lugares despoblados; hay personas que acuden buscando playas o ríos solitarios o en plan de aventura, y desconocen esos peligros, además de que en ese tipo de espacios remotos no hay personal como salvavidas o cuerpos de auxilio inmediato.

"El asunto en esas zonas de playa -solitarias o apartadas- es que no hay quien les pueda auxiliar en un determinado momento, en lo que tardan en llegar los cuerpos de emergencia, esa es la situación de esos lugares solitarios".

A la par de llamar a la población a no introducirse en playas o ríos solitarios, la secretaria Guadalupe Osorno Maldonado acentuó que la gente no debe meterse a nadar cuando ingiere bebidas alcohólicas.

"La mayor parte de ahogamientos están relacionados con el consumo de alcohol, se dan en la tarde. Pedirle a la población que si no sabe nadar no se meta a los cuerpos de agua, que si hay algún señalamiento no se introduzca donde están las banderas, no nos podemos meter al agua en las escolleras, eso es muy peligroso; siempre es mejor prevenir. Nuestras compañeras y compañeros del Sistema Estatal de Protección Civil están trabajando para evitar estas situaciones, pero tiene que ser un trabajo conjunto".

Y destacó: "el exhorto es si toma no se meta a nadar, si no sabe nadar no se meta, en las escolleras no se meta, si hay algún bandera o señalamiento que indique riesgo no se meta".