A 15 días de haber iniciado las clases en línea, las papelerías en Agua Dulce reportan “muy bajas ventas”, lo que pone en riesgo la permanencia del negocio.

Adolfo Ramírez Valenzuela, explicó que como todos los años, solicitó el material de papelería, oficina y útiles escolares a crédito con sus proveedores, pero no pudo cubrir el primer pago el pasado 4 de septiembre, porque apenas ha vendido el 20% de los productos.

“Los proveedores ya están pidiendo sus pagos, pero les tuve que decir la verdad, que no tengo dinero porque no hay ventas, les propuse que mejor recogieran sus productos de la bodega, que así como me la dejaron, ahí están completito”, reveló el entrevistado.

El ofrecimiento del comerciantes fue negada por los fabricantes, quienes decidieron mejor, otorgarles un mayor plazo de pago sin réditos o cargos extras, debido que las “ventas están por los suelos” en gran parte del estado.

Los vendedores de artículos de oficina, esperan que las condiciones mejores, de lo contrario las pequeños establecimientos no podrán sostener la nomina y gastos de luz y teléfono, por lo que su cierre podría ser eminente, al igual que las fuentes de empleo.