panistas_lamentaron_que_se_otorgara_dispensa_a_la_presidenta_del_tsj

El legislador del PAN Jaime de la Garza Martínez recordó que al cumplir 70 años de edad debió retirarse, sin embargo, le permitirán concluir el periodo.

Aclaró que la inconformidad no es directamente contra ella sino por la falta de cumplimiento de la ley.

"Nosotros no tenemos como grupo legislativo del PAN ningún tema en contra de ella pero no se nos hace correcto que una persona que ejerce y ejecuta las leyes en el Estado de Veracruz no pueda cumplir con la Constitución del Estado. Es un tema grave, ella como magistrada se debió haber retirado".

Puntualizó que el Poder Legislativo debió elegir a otro magistrado o magistrada para concluir el periodo.

Condenó que los diputados de Morena avalaran la dispensa y que en el punto de acuerdo la presidenta del tribunal no otorgara el uso de la voz a los legisladores de oposición.

Sino que se leyó el dictamen y se mandó a votación sin abrir a discusión el tema.

"No nos dejaron expresar nuestro sentir, nuestra voz, la voz del pueblo y de los colegios de abogados que tanto nos pidieron hacer valer la ley y la Constitución. No hay orden, diálogo, democracia y se hace lo que se quiere".

Aunque podrían solicitar un juicio de inconstitucionalidad sería difícil que procediera por los tiempos que tardaría.

Recordó que abogados de Veracruz exigieron también la jubilación de la presidenta del Poder Judicial, al considerar que la dispensa solicitada no debió autorizarse.

