Excepticismo del PAN en Orizaba y Córdoba sobre desaparición de caseta de Fortín

Aunque la caseta de peaje 045 de Fortín de las Flores ha sido un freno para el desarrollo de Orizaba y Córdoba, la noticia de su desaparición se ve con escepticismo y sólo se creerá cuando se concrete, señalaron los presidentes del PAN en ambas ciudades, José Martín Arroyo Rosas y Adrián Pérez Croda, respectivamente.

Recordaron que hace aproximadamente un mes, el secretario de Comunicaciones y Transportes del país hizo ese anuncio en un evento, lo que fue recibido con beneplácito.

Sin embargo, mencionaron, este gobierno se ha caracterizado "por decir cosas que no hace", por lo que estarán al pendiente de que ese proyecto se concrete, pues al momento no hay nada claro ni siquiera una fecha.

Muchas promesas...

Señalaron que hay otras autoridades, ex presidentes incluso como Enrique Peña Nieto que han prometido cosas que no han cumplido, como el centro de convenciones de Córdoba y el libramiento para Orizaba, por lo que no sería la primera vez que un compromiso queda sólo en eso.

Pérez Croda remarcó que aunque otros políticos se han sumado a repetir ese anuncio es un tema federal, por lo que sólo esperan que sí se haga y sólo sea un tema político-electoral.

Señaló que si se concreta, saldrán a reconocerlo y a agradecer que se haya cumplido, pues sería "fenomenal" para la región, ya que detonaría económicamente a la región.

"Nosotros sí queremos que la quiten, y si ya le entraron al tiro y a decirlo, que no sea como la gran mayoría de cosa que mencionan y que realmente no hacen", puntualizaron.