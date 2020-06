PAN apuesta a la inestabilidad, busca ahora tumbar reforma electoral de Veracruz

El Presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional, Rey David Mejia Pliego acompañado por los regidores orizabeños: Ana Teresa Herrera y Emmanuel Gómez, afirmó que el PAN estará promoviendo una acción de inconstitucionalidad en caso de que del total de las actas de cabildo en los 212 municipios sean a favor de la Reforma Electoral.

"Acción Nacional, va a ponderar dos cosas: la primera es que una vez que se haya recibido en el Congreso todas las actas de Cabildo y conocer el resultado final de esta reforma la Constitución Local, si se pasa y si consiguen la mitad mas uno de los municipios, que será lo más seguro, como Partido se va a promover una acción de inconstitucionalidad respecto de las diferencias y de las contradicciones que existen en esta reforma de la ley federal constitucional", dijo.

Afirmó que de no aprobarse, no entraría en vigor esta Reforma y se estarían hablando que en el 2021 se tendría un panorama similar al que se conoce hasta el momento.

Cuestionado ante el desempeño del Mandatario Estatal, Mejía Pliego resaltó que más allá de la calificación que se le pueda dar como partido, es claro el mensaje de que su propio partido lo están reprobando y es por ello que lo protege tanto que a ellos no les importa contradecir al Gobierno Federal.

En su intervencion, el regidor primero del ayuntamiento orizabeño Emmanuel Gómez García, confía en que el próximo año no haya toda una lista de arrepentidos ya que muchos votaron a favor porque les prometieron que les iban a bajar proyectos a los ayuntamientos si en dos años y medio que llevamos no les han bajado nada en lo que resta de este año y el próximo que es meramente electoral muchísimo menos les van a dar recursos.

"Llevamos prácticamente de administración 2 años y medio, y bueno lo que resta de este año ya prácticamente lo que hayamos construido lo que hayamos podido hacer en esta administración será lo que dejemos para el trienio que venga porque el próximo año será un año eminentemente electoral y creemos que la responsabilidad de dejar sentadas las bases para el 2021 para que sea una elección limpia, una elección democrática, una elección en donde en verdad los orizabeños decidan de una manera limpia quién quiere que les gobierne, sentimos que al aprobar esta reforma estamos atentando contra esa democracia", afirmó.

Por su parte, la regidora segunda, Ana Teresa Herrera Aguilar, puntualizó que como representante de las mujeres orizabeñas, no se puede permitir que la democracia se termine.

"Para que haya democracia debe de existir libertad y poder decidir Quién quiere que se represente y no se vale que quieran cambiar la constitución y artículos en beneficio de ciertas personas. El quitar y revocar el mandato claro que votamos en contra de que se quiten los consejos municipales porque no se vale que nosotros estamos viviendo y el año que entra va a ser un año electoral En dónde queremos transparencia queremos democracia estén moviendo esta situación a su antojo y a su gusto".

Reiteró que no es válido que se manden a tomar decisiones 5 personas y que se sumen los de los 212 municipios y se decida un cambio a conveniencia., "Necesitamos que se respete tanto si alguien de la ciudadanía decide que no estoy haciendo mi buen trabajo, que no lo estoy desempeñando como debe de ser, claro con toda la libertad me muevo porque relegir, porque me gustó el cargo sí me gustó el cargo y hago un buen trabajo lo repito (...) Pero como consejero como apoyo pero no porque hice un buen trabajo me vuelvo a postular y vuelvo a estar creo que esa no es la forma la reelección de los presidentes municipales la reelección de las personas que ya ocuparon un cargo público creo que no debe de ser".