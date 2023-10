Padres exigen regreso de maestro en Nogales y toman escuela

Debido a que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) este día retiro a un profesor de la Escuela Primaria Bilingüe Moctezuma Xocoyotzin del municipio de Nogales y lo trasladó a otro plantel educativo, padres de familia tomaron las instalaciones del plantel educativo por tiempo indefinido para que este catedrático sea regresado

Los protestantes afirman que no permitirán que la SEV también se lleve a los maestros de los grados de tercero y cuarto, ya que tienen conocimiento de que ya existe un documento para su traslado, como acaba de ocurrir con el profesor de primer grado.

Poco antes de las 8 de la mañana, los padres de un total de 160 alumnos que acuden a este plantel educativo ubicado sobre la Avenida Ignacio Zaragoza, la Colonia Los Fresnos, del municipio nogalense, tomaron las instalaciones exigiendo a la Secretaría de Educación de Veracruz pare y dejé de llevarse maestros a otras escuelas con el pretexto de que el plantel no cubre el número de alumnado.

"Estamos solicitando que nos regresen al maestro que se llevaron Daniel Antonio ya hay un oficio donde se van a llevar a otro maestro, y eso es lo que no queremos, exigimos que nos regresen a todos los maestros que están que son 13 maestros los que pertenecen al plantel, lo que exigimos es educación de calidad para los alumnos", dijo una madre de familia.

ACUSAN QUE SE PRETENDE DESMANTELAR ESCUELA

Los protestantes afirmaron que la SEV pretende desmantelar la escuela y eso no lo van a permitir., "Los padres de familia de la escuela estamos pidiendo que no se lleven a los maestros y no cambien a los maestros porque eso va a afectar a nuestros hijos en su educación que no haya cambio de maestros para que nuestros hijos no se queden sin recibir clases y no los afecte".

Asimismo exigieron la inmediata destitución del director Rey Bautista Hernández, ya que a sus tres meses de su llegada no ha hecho nada en beneficio de la institución., "También pedimos la destitución del director Rey Bautista Hernández porque no vemos el apoyo del director en el día de hoy solamente ya no se presentó por eso queremos que lo destituyan".

Los padres de familia aseguran que no se van a retirar hasta obtener una respuesta favorable a sus peticiones, además de que hasta las 11 de la mañana de este miércoles, no han sido atendidos por ninguna autoridad de la Secretaría de Educación de Veracruz.