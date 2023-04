Padres de familia impiden ingreso al director de secundaria en Villa Cuichapa

Este lunes, padres de familia de la secundaria Dr. Alfonso G. Alarcón de Villa Cuichapa municipio de Moloacán, impidieron el ingreso al plantel al director Arturo Hernández Candelario.

Lo anterior deriva de la exigencia para que responda junto a la presidenta y tesorera de la Asociación de Padres de Familia (APF), Rosalinda Ramirez Luría y Claudia Berenice Flores Gómez respectivamente, por los recursos del plantel por concepto de las cuotas voluntarias.

Desde temprana hora los padres de familia se apostaron en la entrada del plantel para impedir el ingreso a la autoridad escolar, a quien hicieron reclamos, sumándose al conflicto las regalías que una empresa refresquera que le entregó durante el año pasado, siendo una cantidad de 400 pesos semanales, y el depósito que hizo quien tiene a su cargo la tienda escolar.

Los padres de familia recriminaron a Hernández Candelario no haber asistido a la pasada reunión, justificando no haberlo hecho, además que dijo que en repetidas ocasiones pidió realizar reuniones para solicitar cuentas, "cuento" que los padres no dieron crédito.

El director quien ha dado malos resultados en la escuela, ya solicitó su cambio a la secundaria General 6 en Coatzacoalcos, sin embargo los padres de familia se dijeron decididos a hacer todo lo necesario para impedir que se valla.

Por lo anterior solicitan a la SEV, tome en cuenta la problemática y no otorguen su cambio, hasta que sea esclarecida la situación en el plantel.