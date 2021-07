Padres de familia de USAER exigen que alumnos reprueben el año; ´no aprendieron´

El catedrático dijo que tanto a los docentes, como a las autoridades educativas les preocupa esta situación, ya que el maestro ha mantenido comunicación con el alumno y ya ha asignado una calificación en el primer periodo, segundo periodo y esa calificación es aprobatoria.

"Cuando llegamos a este tercer periodo, el maestro lo va a promover y no lo promueve el maestro, el alumno se promueve por sí sólo, por sus méritos pero desafortunadamente el problema está en casa, porque con ese 80 por ciento de alumnos, los papás, abuelos o tutor que está a cargo del niño quiere que se le revoque el grado, es decir, quiere que se quede en el mismo grado escolar".

Puntualizó que esta situación en donde el padre de familia está pidiendo la revocación del grado, es un tema muy grave, ya que pone en duda el profesionalismo de cada maestro.

"Porque entonces quiere decir que la calificación que puso el maestro a criterio no es la correcta. Entonces si el padre de familia dice que su hijo debe de quedarse en el grado, entonces dónde está el trabajo del docente, en la basura".

Subrayó que también les preocupa el estado emocional de los pequeños, quienes son atendidos por el Sistema Educativo Unidad de Apoyo a la Educación Regular (USAER), ya que esto les puede generar problemas de inseguridad y de emoción.

"Es preocupante porque imagínate, si esos niños que son atendidos por USAER tienen un problema, no todos son de aprendizaje, tenemos problemas de conducta, problemas de lenguaje, problemas de todo tipo y si el niño se esforzó, se conectaba a las clases o enviaba sus trabajos por escrito y le puso todas las ganas para poder promover el grado, creo que es un poco incongruente que los tutores pidan que sus hijos o nietos según sea el caso, lleven el mismo grado, si es de polémica, yo supongo, aunque no me consta, pero como que quieren que se quede en el mismo grado para que ahí se le siga cuidando al niño".

Afirmó que en lugar de beneficiarlos, estarán creando un problema de inseguridad y de emoción al niño, porque para el próximo ciclo los niños van a decir., "Ni me voy a conectar, ni voy a entregar nada y ni voy a ir según sea el caso, porque para que a últimas mi papá o mi tutor diga que yo me quedé en el grado, creo que no se me hace nada lógico lo que están determinado algunos padres. Estamos luchando contra esta situación a esos padres se le está citando a la oficina por horario y día para hacerles ver que valoren el esfuerzo de sus alumnos de USAER que en su mayoría que son de esos y que si el niño va a promover que acepten que promueva".

Reitero que esta solicitud pone en duda la capacidad tanto de los maestros, como de los niños según sea el caso, admitiendo que sí existe un atraso, pero es generalizado en todo el Estado incluso el País.

Cabe señalar que el Sistema Educativo de la Unidad de Apoyo a la Educación Regular (USAER), ofrece apoyo en el proceso de integración educativa de alumnas y alumnos que presentan necesidades educativas especiales, prioritariamente aquellas asociadas con discapacidad y aptitudes sobresalientes.

