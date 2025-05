Padres de familia bloquean la carretera Córdoba-Yanga; exigen respuesta a Claudia Tello

Habitantes de Yanga iniciaron esta mañana con un bloqueo sobre la carretera federal Córdoba-Yanga, a la altura de la localidad de Palmillas, debido al incumplimiento del gobierno del estado para una obra de reconstrucción de la escuela primaria Campos y López.

Desde temprana hora, la gente comenzó a colocar grandes piedras sobre los dos carriles de esa vía, que comunica también hacia el municipio de Cuitláhuac y la población de La Tinaja, en Cotaxtla, por lo que los conductores han tenido que tomar vías alternas, como la autopista a Veracruz.

Dicha obra fue gestionada por los padres de familia en el 2023 para que sus hijos tuvieran una escuela digna, de la cual se hizo el compromiso por parte del ex secretario de Educación, Zenyazen Escobar.

El proyecto se llevó a cabo para realizar una edificación con un costo de 7 millones 928 mil 392 pesos y aunque llegó la constructora e inició los trabajos, ésta quedó inconclusa.

"A pesar de que se no dijo que esa obra quedaría concluida en aproximadamente 250 días, nunca se terminó y ahora ya ha pasado más de un año y no se sabe qué pasó, por qué no siguieron los trabajos y la autoridad educativa no da respuesta, por eso la molestia", explicaron padres de familia.

Comentaron que si bien lamentan que el ex secretario de Educación no les haya cumplido con la obra que prometió, ahora la nueva secretaria, Claudia Tello, tampoco les da respuesta.

Señalaron que lo único que buscan es que sus hijos cuenten con una buena escuela en donde puedan estudiar sin complicaciones, pues tal como está ahora tiene condiciones deplorables.

Demandaron a través de carteles que las autoridades de la SEV les den la cara, así como el ahora diputado federal Zenyazen Escobar.