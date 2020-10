Pacientes con esclerosis múltiple, fantasmas para el Insabi

Los tratamientos para pacientes con esclerosis múltiple en el país, se han visto afectados por la pandemia de COVID-19 y el sector que se ha visto más castigado es el que tiene cobertura sólo del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), advirtió a Imagen del Golfo Carlos Ferrán Pla Casamitjana, vocero principal de la iniciativa Conectando Mentes y Medical Value Lead Neurosciences para Roche México.





"Ellos son los que no tienen acceso a nada, absolutamente a nada. Están totalmente desprotegidos. Por otro lado, las personas que tienen acceso a otro tipo de instituciones públicas como el ISSSTE y el IMSS o Pemex, incluso Sedena y Semar, u otras organizaciones descentralizadas, tienen restricción en el acceso, pero no tanta.





"En algunos hospitales sí se ha podido seguir atendiendo con ciertas restricciones (...) En el Insabi están totalmente descubiertos, desprotegidos. En teoría está considerada la esclerosis múltiple como una enfermedad catastrófica y, en teoría, sí está reconocida, pero no tiene fondeo. Y, entonces, como no tienen fondeo, no tienen atención y no tienen acceso a ningún tratamiento. Ello son sin duda los más desprotegidos", sostuvo Carlos Pla Casamitjana.









La esclerosis múltiple es una enfermedad catastrófica: afecta el cerebro y la médula espinal, lo que incide en todos los procesos mentales, como memoria, razonamiento, atención, juicio y movimiento corporal. Además, es la primera causa de discapacidad neurológica no traumática en gente joven a nivel mundial. Es una enfermedad degenerativa, progresiva que causa discapacidad física y cognitiva.









El diagnóstico temprano y oportuno y un tratamiento de alta eficacia evita una mayor progresión, discapacidad y costos directos, indirectos e intangibles.





Sin embargo, entre 40 y 50% de la población que padece esclerosis múltiple en el país, no está diagnosticada. Es más frecuente entre las mujeres: de 2 a 2.5 más que entre los hombres, refirió Carlos Pla Casamitjana. Se ignora cuál es el factor que termina esa diferencia en la prevalencia. Aunque entre los hombres es menor la prevalencia de esclerosis múltiple es menos frecuente, llega a ser más agresiva.





Incluso niños mexicanos de hasta 9 años y adolescentes ya padecen esta enfermedad, que se manifiesta en personas de entre la segunda y cuarta década de vida, con un promedio a los 32 años. "Hay niños que padecen la enfermedad. Puedo decir que los niños más pequeños que he atendido personalmente con esclerosis múltiple son de 9 y 10 años. No es lo más frecuente, afortunadamente", detalló Carlos Pla Casamitjana.









Estudios académicos han determinado que la enfermedad se observa en las ciudades con mayor densidad poblacional: Ciudad de México, Estado de México, Monterrey, Guadalajara y Mérida.





Aunque no es privativo únicamente de la enfermedad, "sin duda se ha encontrado la exposición a contaminantes entre los factores de riesgo para favorecer la aparición de la enfermedad (...) No solamente en México sucede, sino en el mundo, que la mayor cantidad de pacientes que padecen de esclerosis múltiple, se va a encontrar en ciudades grandes, con alta densidad poblacional y que generalmente son ciudades en donde hay mayor exposición a contaminantes ambientales". Es un factor, no una condición que puede favorecer, sostuvo Carlos Pla Casamitjana.





Sin embargo, durante la pandemia, los servicios de neurología en el país se han visto restringidos y entre los pacientes ha habido temor a infectarse de COVID-19 en los centros de salud o al salir a la calle.









Síntomas iniciales





Los síntomas iniciales son muy complejos y dificultan el diagnóstico temprano, de ahí que se le denomine la enfermedad de las ´mil caras´. Fatiga es el síntoma muy común, dificultad para concentrarse, alteraciones de la memoria y del pensamiento, cómo solucionar problemas cotidianos, dificultad para hacer cálculos, pérdida de visión de un sólo ojo por completo o no distinguir colores, ver doble o amanecer con debilidad en una pierna y en la mitad del cuerpo o en un brazo. Ante cualquier síntoma de los anteriores se debe consultar a un neurólogo.